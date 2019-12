Lamborghini, un regalo di Natale speciale per due appassionati del Colorado

Di Francesco Irace domenica 22 dicembre 2019

La nuova Christmas Story del marchio del Toro che racconta la passione di un padre e un figlio

"Questa è la storia di uno di noi", direbbe Gianni Morandi. Ma in questo caso il protagonista non è della "via Gluck", ma di una cittadina del Colorado chiamata Erie. È una storia vera che Lamborghini ha voluto raccontare in questi giorni che precedono il Natale per accendere un "faro" sulla enorme passione che ruota attorno al marchio del Toro e attorno alle quattro ruote in generale.

Questa è, dunque, la storia di Sterling Backus e di suo figlio Xander di dodici anni, grandi appassionati di Lamborghini. Da circa un anno e mezzo padre e figlio lavorano nel loro garage per realizzare una copia della Lamborghini Aventador SV con l’uso di una stampante 3D. Una mattina, un paio di giorni prima di Natale, quando Sterling e Xander aprono la porta del loro garage, si trovano davanti a un esemplare autentico di Aventador S in colore nero da poter utilizzare per alcuni giorni, coronando di fatto il loro sogno.

"Automobili Lamborghini è contro qualsiasi tentativo di contraffazione. Tuttavia, la storia di questo padre e di suo figlio è prova di passione autentica, che merita di essere raccontata a tutti, ed è per questo che abbiamo scelto Sterling e Xander come protagonisti del nostro video di Natale per il 2019", commenta Katia Bassi, Chief Marketing & Communication Officer di Automobili Lamborghini.