Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020: calendario e programma

Di Francesco Irace venerdì 20 dicembre 2019

L'evento chiama a raccolta tutti gli appassionati di quattro ruote che potranno vivere un'avventura all'insegna del divertimento al volante e non solo

Si avvicina inesorabilmente l'appuntamento con il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020, la manifestazione che avrà Radio Deejay come radio ufficiale e la Casa di Hamamatsu come Title Sponsor. La prima tappa del tour è prevista a Cervinia (AO) nel fine settimana del 28, 29 e 30 dicembre. Si tratta di un evento che porterà tra le montagne intrattenimento, musica e spettacolo, per giornate all'insegna del divertimento sulla neve. In ciascuna tappa Suzuki sarà protagonista con uno stand nel Vertical Village, ma soprattutto permetterà a tutti gli appassionati di ammirare e provare alcuni modelli 4x4 AllGrip e Hybrid di Hamamatsu. Inoltre, all’interno del Vertical Village di Cervinia, Suzuki allestirà un gonfiabile dove sarà esposto un JIMNY blu con le caratteristiche grafiche del Team Ecstar della MotoGP.

Ogni location del Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 sarà attrezzata con una superficie di ben 700 metri quadri con tanti stand e un ampio parterre. Gli animatori e gli artisti di Radio Deejay si alterneranno ogni giorno sul palco del Vertical Village a partire dalle ore 9 portando una sferzata di energia e divertimento ai bordi delle piste. Grazie a un ricco programma di attività, il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 offrirà tante possibilità di svago e di socializzazione, con balli, coreografie di gruppo, giochi, quiz, musica, dj set e ski test. Al Village si svolgeranno, inoltre, piacevoli degustazioni e verranno distribuiti numerosi gadget.



Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020: il calendario completo

28, 29 e 30 dicembre 2019 - Piazzale Cretaz - Cervinia (AO)

1 e 2 febbraio - Ski Area Tognola - San Martino di Castrozza (TN)

8 e 9 febbraio - Loc. Pizzalto - Roccaraso (AQ)

15 e 16 febbraio - Campo Smith - Melezet - Bardonecchia (TO)

22 e 23 febbraio - La Conca - Prato Nevoso (CN)

29 febbraio - 1 marzo - Ski Area Belvedere - Canazei Val di Fassa (TN)

7 e 8 marzo - Mottolino - Livigno (SO)

14 e 15 marzo - Loc. Bec De Roces - Arabba (BL)

In ciascuna tappa, come momento clou dell’evento, sarà presente un artista di Radio Deejay:

30 dicembre - Cervinia - ore 22: Molella

2 febbraio - San Martino di Castrozza - ore 15: Vic

9 febbraio - Roccaraso - ore 15: Chicco Giuliani

15 febbraio - Bardonecchia - ore 15: Vic

23 febbraio - Prato Nevoso - ore 15: Shorty

1 marzo - Canazei Val di Fassa - ore 15: Wad

7 marzo - Livigno - ore 17: Fargetta

15 marzo - Arabba – ore 15: Chicco Giuliani