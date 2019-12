Honda S2000 20th Anniversary: a Tokyo la concept

Di Junio Gulinelli martedì 17 dicembre 2019

La Casa giapponese anticipa un teaser della piccola spider che festeggia due decadi di storia





Il Salone di Tokyo 2020 è sempre più vicino (dal 10 al 12 gennaio) e i marchi locali iniziano a mostrare le loro carte che sveleranno in anteprima alla kermesse giapponese. Honda ha fatto uno dei primi passi in questo senso, anticipando una delle novità che porterà a Tokyo: una concept dell’Honda S2000. Non è la nuova generazione della spider nipponica ma, visto il suo 20 anniversario (la prima volta fu svelata nel 1999), festeggia con una versione denominata 20th Anniversary.

Per il momento vedrà luce come prototipo, ma nulla esclude che si traduca, più avanti, in una serie speciale, in attesa della nuova serie. Creata dalla divisione speciale degli accessori e delle personalizzazioni, Honda Access, questa inedita S2000 sfoggia una carrozzeria in tinta Gran Prix White con gruppi ottici oscurati, cornice del parabrezza e specchietti in nero lucido, interni rivestiti di pelle rossa, paraurti modificati e cerchi di lega Advan da 17 pollici. L’assetto sarà ribassato, al posteriore verrà montato uno spoiler aerodinamico e l’abitacolo potrà godere di personalizzazioni specifiche.