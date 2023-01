Zeekr, il marchio di veicoli elettrici premium di Geely, ha aggiornato la sua 001 “Luxury Safari Coupe” per il 2023, un anno dopo il suo lancio sul mercato in Cina. La grande novità è che la Zeekr 001 del 2023 è disponibile in una variante di produzione limitata che offre un’impressionante autonomia di 1.032 km tra una carica e l’altra, secondo il ciclo CLTC cinese.