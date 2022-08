La RUF Bergmeister sembra essere ispirata alla Porsche 909 Bergspyder del 1968. Il nuovo modello con carrozzeria tipo barchetta interamente in carbonio è alimentato da un motore boxer biturbo a 6 cilindri da 450 CV. La carrozzeria full carbon stile barchetta è stata disegnata da Tony Hatter, padre della 993 originale. Non ha nessun tipo di tetto smontabile, è infatti una barchetta pura e semplice per circolare sempre a cielo aperto.