Ci sono dozzine di aziende in tutto il mondo in grado di realizzare una versione aggiornata e personalizzata di una classica Porsche 911. Ma questo tuner ungherese ha preso una strada diversa e ha basato il suo nuovo restomod sulla sorella minore della Porsche 911, un classico degli Anni ’60. Nasce così la Porsche 912c by KAMM Manufaktur.