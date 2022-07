Dopo diverse anticipazioni, ufficiali e non, possiamo dire che l’attesa è finita. La nuova MINI Concept Aceman è stata presentata in società. Si tratta di un prototipo a cui dobbiamo prestare molta attenzione per diversi motivi. Il primo è che ci dice qual è il prossimo passo più immediato dell’iconico marchio MINI. Un passo segnato dall’elettrificazione ai massimi livelli.