Mengshi M-Terrain: le foto

La Dongfeng Motors sta lanciando Mengshi (guerriero in cinese) come nuovo marchio autonomo, con due concept di veicoli elettrici incentrati sul fuoristrada e l’obiettivo di entrare in produzione nel 2023. Qualcuno potrebbe aver già sentito questo nome, grazie al Warrior M50, l’Hummer cinese retroingegnerizzato basato sul pick-up militare Mengshi EQ2050.

Secondo la presentazione ufficiale, il logo M sta per Military, Man, Marvelous, Mission e Mengshi. Se questa spiegazione pacchiana non bastasse, la presentazione ufficiale includeva una reinterpretazione grafica della GMC Hummer EV, come se non fosse abbastanza chiaro quale veicolo sia l’ispirazione dietro Mengshi.