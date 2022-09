Maserati Project24: le foto

Ormai da qualche anno Maserati è tornata al mondo delle competizioni, nello specifico nella Formula E, ma è tornata anche nel mondo delle supercar con la Maserati MC20. Ora quel percorso di sportività ed esclusività continua, entrando nel mondo delle auto da circuito con la nuova Maserati Project24 svelata quest’estate. Una supercar in serie limitata che, come è il caso di altri modelli simili, come la Ferrari FXX-K Evoluzione, la Lamborghini Essenza SCV12 o la McLaren Senna GTR, vuole essere il mezzo definitivo del marchio del Tridente per le giornate in pista e offrire le sensazioni più estreme possibili esclusivamente in circuito.