Il mondo del tuning a volte è capace di trasformare classici vecchi e consumati in veri e propri oggetti del desiderio altamente performanti, se parliamo di restomod. Se parliamo di auto moderne è in grado di esaltare l’estetica e le prestazioni di un’auto. Ma il risultato può anche essere terribile. In questo caso si tratta di una rappresentazione materiale del detto “i soldi non comprano il buon gusto”. Si tratta della nuova Lamborghini Urus Mansory Venatus Evo S, una gamma esclusiva di cui ne verranno prodotti solo 10 esemplari.