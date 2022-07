La Kia EV6 GT è uno dei veicoli elettrici a cinque porte più veloci del suo segmento, anche se, effettivamente, il suo design esterno non comunica le sue credenziali prestazionali. Per questo il designer digitale indipendente Zephyr Designz ha utilizzato la potenza della CGI, convertendo il crossover EV6 in una hatchback bestiale che sembra pronta per qualsiasi sfida.