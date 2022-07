Destinata ai mercati emergenti, la nuova monovolume compatta coreana ha fatto il suo debutto in Indonesia. Si tratta di una sorta di minivan che riesce a ricoprire il ruolo di modello accessibile, adattando comunque diverse innovazioni del produttore coreano in termini di design e tecnologia. Si chiama Hyundai Stargazer e ve ne parliamo in questo articolo.