Cupra annuncia la disponibilità sul nostro mercato italiano per il nuovo allestimento della hatchback, esclusivo per la carrozzeria 5 porte. Svelata recentemente a Terramar in occasione dell’evento “The Unstoppable Impulse”, la nuova Cupra Leon VZ Carbon ha un listino che parte da 47.800 euro per la versione ibrida plug-in.