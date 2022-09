BMW Z4 M Shooting Brake: i render indipendenti

BMW ha lanciato l’attuale generazione Z4 – la terza – nel 2018, con interessanti novità al riguardo. Non solo condivide, infatti, la sua piattaforma con la Toyota Supra, ma è anche offerta solo come roadster. E ancora una volta questa Z4 è stata, almeno per ora, trascurata dal reparto sportivo M di BMW che ancora non ne ha proposto una versione “hot”. Di fatto la Z4 M originale è stata offerta solo dal 2006 al 2008 e molte persone, noi inclusi, sperano che un giorno il nome torni in auge. Tutto può essere perdonato, però, soprattutto se la BMW dovesse decidere di costruire una BMW Z4 M Shooting Brake, come questa immaginaria…