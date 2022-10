La seconda collaborazione tra BMW e il designer newyorkese Ronnie Fieg ha dato vita a questa edizione molto esclusiva della berlina elettrica tedesca, basata sulla versione più performante della BMW i4. Si tratta di un progetto più esclusivo, non solo per il numero di dettagli unici che ha, sia all’esterno che all’interno, ma anche perché di questa BMW i4 M50 by Kith ne saranno prodotte solo sette unità. Scorri la gallery della BMW i4 M50 by Kith: le foto.