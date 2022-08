Bentley, come praticamente tutti i marchi automobilistici, passerà ad essere un marchio esclusivamente elettrico. Ma, almeno per ora, l’azienda non ha ancora rinunciato al motore a combustione interna. E in queste ore, in controtendenza, la Casa inglese ha svelato l’ auto più potente della sua storia. Nota come Bentley Mulliner Batur, è una lussuosa coupé gran turismo che presenta una versione aggiornata del conosciuto W12 biturbo da 6,0 litri dell’azienda d’Oltremanica.