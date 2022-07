Alpine A110 E-ternité: le foto

Definita dallo stesso marchio francese come “laboratorio rotolante”, è stato presentata la nuova Alpine A110 E-ternité. Creata sulla base dell’A110 che possiamo trovare nelle concessionarie, presenta numerose e inaspettate modifiche che vanno oltre un “semplice” cambio di powertrain. La nuova A110 E-ternité, oltre a scommettere sull’elettrificazione ai massimi livelli, scopre anche il tetto per potersi divertire alla guida open-air. Di fatto lo sviluppo di questo prototipo rientra nelle operazioni che Alpine sta portando avanti per celebrare il 60° anniversario della sua sportiva.