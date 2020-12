WRC 2021: niente Svezia, salta la seconda tappa del calendario

Il calendario 2021 del WRC vede la prima defezione ed è di quelle pesanti. Il Covid19 non rallenta e anzi in alcune regioni del mondo continua a galoppare ferocemente, per questo motivo la Svezia ha dovuto rinunciare a far parte del consueto appuntamento invernale col mondiale rally. Il tipico appuntamento innevato, anche per quest’anno non ci sarà. Durante il 2019 fu recuperato in un altro periodo stagionale, senza la consueta neve ma sempre con un grande agonismo su strada, dove a vincere fu a sorpresa Elfyn Evans, con un grande exploit. Quindi mentre la stagione sta per ripartire con il solito e affascinante Rally di Montecarlo, il calendario è chiamato a trovare un supplente per il Paese scandinavo.

Un campionato di transizione

Il campionato non dovrebbe vivere grandi cambiamenti, almeno sulla carta, dato che la gran parte dei piloti e dei team è stata confermata, mentre le novità sulle vetture sono limitate a semplici appendici aerodinamiche, distribuite qua e là, e all’arrivo di qualche nuovo sponsor ad impreziosire le livree delle squadre. Per il resto, il WRC vive un anno di transizione per poi svoltare verso il mondo dell’ibrido che dovrebbe cambiare un po’ il gusto e il senso di questo sport. I piani alti pensano di rinfrescare la formula del successo, ma gli appassionati – naturalmente – sono pronti a storcere il naso.

Alla ricerca della sostituzione

Per cui, la defezione della Svezia rappresenta la prima grande novità in negativo della stagione che sta per aprire i suoi battenti, ma d’altronde i rigidi protocolli di sicurezza, impartiti dal Governo svedese per rallentare l’epidemia non consentono neppure a una manifestazione internazionale e importante come il WRC di scatenarsi sui territori nazionali. Si cerca quindi un sostituto da piazzare in calendario, appena dopo aver visto chi riuscirà a mettere le mani sopra la corona di re di Montecarlo, il primo e prestigioso appuntamento dell’anno.