Volvo verso l’addio ai motori a combustione: dal 2030 solo auto elettriche

La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: a partire dal 2030 Volvo Cars venderà esclusivamente auto 100% elettriche. Questo vuol dire che la Casa di Goteborg non solo è pronta a dare un addio definitivo ai motori diesel e benzina, ma rinuncerà anche alla tecnologia ibrida, compresa quella ricaricabile (plug-in).

Si passa alla vendita online

Il Costruttore svedese, appartenente all’orbita del colosso cinese Geely, porterà avanti anche altri grossi cambiamenti che comprenderanno anche la sua rete di vendita. Nei prossimi 10 anni Volvo sfoltirà il numero di dealer e concessionarie ufficiali per puntare tutto sulla vendita on-line. Questo passaggio trasformerà man mano gli show room di Volvo da concessionarie a dei nuovi punti dedicati alle singole esigenze della clientela, a partire dai servizi di assistenza e fino ad arrivare alla gestione delle consegne dei nuovi modelli.

Dal 2030 solo auto elettriche

L’obiettivo ultimo è di vendere sul sito web di Volvo – a partire dal 2030 – soltanto auto a trazione 100% elettrica che faranno parte della nuova gamma a zero emissioni che il Costruttore nord europeo lancerà sul mercato nei prossimi anni. In futuro, la Clientela di Volvo potrà gestire i propri servizi e risolvere gli eventuali problemi tramite il programma Care by Volvo che punterà su trasparenza e semplicità delle offerte proposte.

“Vogliamo offrire ai nostri clienti la tranquillità e la facilità di avere una Volvo, eliminando la complessità dell’acquisto e della guida – sono queste le parole di Lex Kerssemakers, responsabile commerciale Volvo che ha inoltre aggiunto – La semplificazione e la comodità sono le parole chiave di tutto ciò che facciamo”. La strategia di Volvo prevede quindi un delicato, ma indispensabile passaggio dai tradizionali canali di vendita a quelli virtuali, seguendo la strada inaugurata da Tesla e ripresa anche da altri brand appartenenti al Gruppo Geely, come Polestar e Lynk & Co.

La rivoluzione elettrica è già iniziata

La “rivoluzione elettrica” di Volvo risulta quindi già inaugurata, come sottolineato d’altronde dal debutto in anteprima mondiale del nuovo SUV 100% elettrico Volvo C40 Recharge.