Volkswagen We Score: la app per seguire la propria squadra

Volkswagen propone per la sua ottava generazione di Golf – un vero e proprio evergreen – una app che può fare la felicità dei tantissimi di tifosi di calcio. Quest’ultima si chiama We Score e permette di seguire, nonché di restare aggiornati sull’andamento della propria squadra del cuore, anche quando si è in viaggio a bordo della nuova Golf. Si possono avere notizie, punteggi e risultati delle partite direttamente sullo schermo dell’infotainment della compatta di Wolfsburg. La funzione text-to-speech fa in modo che le informazioni possano essere lette direttamente dal computer di bordo, di modo da non distrarre il conducente dalla dovuta attenzione da tenere nei confronti della strada.

Varie possibilità

We Score consente di tenere in memoria almeno tre squadre di club e una nazionale. Per questi team arriveranno le notifiche push che informeranno in tempo reale sui risultati dei loro match. La app mette anche a disposizione un ticker live durante le partite, e tabelloni con i risultati degli incontri. Su questa app esclusiva per Golf, si possono seguire le due serie principali dei campionati di ogni nazione (Serie A e Serie B in Italia), la Champions League e l’Europa League. A giugno, quando partirà l’Europeo di calcio, la app sarà attiva e darà continuamente aggiornamenti sulle partite, dato che Volkswagen è anche partner ufficiale.

Come funziona

Necessario è possedere una Golf con i sistemi di infotainment “Discover Pro” e “Discover Media”, gli unici che supportano la app. Dopo aver effettuato la registrazione, si può accedere allo store dell’infotainment, e selezionare la app We Score, disponibile a titolo gratuito. Il sistema provvederà a scaricarla e installarla nell’impianto di infotainment, da cui potrà essere richiamata tramite la relativa icona nella homepage. Sicuramente dopo la Golf, altre vetture della gamma Volkswagen con la stessa tipologia di infotainemt potranno beneficiare dell’ausilio di questa applicazione.