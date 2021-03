Un incidente fra una Volkswagen Touran e un caccio russo MiG-29 è quanto di più insolito possa succedere. A volte, però, la realtà supera la fantasia, come in questo caso. Teatro dello scontro è stata la pista di Vasilkov, in Ucraina. Qui la monovolume compatta a sette posti della casa di Wolfsburg ha “abbattuto” il jet. Meglio dire, però, che lo ha tamponato, visto che l’aereo non era in missione di combattimento, ma stava soltanto per essere trainato nell’hangar.

Pare che l’autista della Volkswagen Touran non abbia notato il velivolo, in preda agli effetti dell’alcol. Protagonista della disavventura, un ingegnere della base militare, ubriaco alla guida. Così, almeno, sembrerebbe dalle prime ricostruzioni del fatto, riportate dal sito Obozrevatel. Per fortuna nessuno si è fatto male, tranne il conducente della monovolume che, grazie a Dio, si è procurato solo lievi ferite.

No matter what mistakes you've made recently, they probably don't compare to this Ukrainian captain who rammed a MiG-29 fighter with his Volkswagen Touran while drunk.https://t.co/GCQn5dHBwehttps://t.co/VJ2OeQfumn pic.twitter.com/XwszW5FNWD — Rob Lee (@RALee85) March 12, 2021

È andata peggio al MiG-29, costretto a fare i conti con danni importanti, come il danneggiamento di uno dei motori e un parziale incendio. Ci si chiede se in casi del genere si faccia pure la costatazione amichevole e se ci siano delle polizze assicurative specifiche. Una cosa è certa: l’ingegnere non passerà delle notti serene, avendo danneggiato un caccia dal valore milionario. Spero per lui che possa ritrovare presto la tranquillità.