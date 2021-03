Toyota X Prologue: in arrivo la nuova citycar

La scorsa settimana Toyota annunciava una prossima citycar che diventerà il suo nuovo modello entry-level e che condividerà la piattaforma con la Toyota Yaris. Ora la Casa giapponese ha aggiunto un nome e una data di presentazione a questo progetto.

Non sarà la nuova generazione della Aygo

Toyota X Prologue è il nome svelato dal marchio e che in teoria risolve la prima delle incognite: non si tratta della nuova generazione dell’attuale Toyota Aygo, che rappresenta la sua famiglia urban di accesso alla gamma. Saremmo quindi di fronte a un modello completamente nuovo e l’Aygo scomparirà.

E non dovremo aspettare molto per conoscerne i dettagli, visto che la sua presentazione è prevista per il prossimo 17 marzo alle ore 10:00. Lo conferma un conto alla rovescia sul sito abilitato da Toyota per questa new entry di cui è stato svelato anche un primo teaser ufficiale.

Piattaforma GA-B

La Toyota X Prologue sarà concepita sulla nuova piattaforma modulare TNGA, nello specifico nella sua derivata GA-B che adottano i modelli Toyota di piccolo taglio: la come ad esempio la già citata Yaris, appena eletta nuova Car of the Year, e la sua variante crossover, la Yaris Cross, che sarà lanciata a breve e che sarà declinata anche nella divertente versione sportiva GR Yaris.

La meccanica sarà termica, a benzina visto che Toyota ha ormai scartato le opzioni diesel, anche se la piattaforma TNGA GA-B è compatibile con il nuovo sistema ibrido di Toyota, ancora una volta lo stesso della Yaris e della sua declinazione Cross. Quindi questa X Prologue potrebbe anche avere un’opzione ibrida.

Probabilmente seguirà quindi la strategia della Toyota Yaris che, sebbene si sia presentata come un’esclusiva ibrida, alla fine dello scorso anno ha aggiunto una nuova variante solo a b

enzina, concretizzata nella finitura S-Edition e che è diventata la versione di accesso dell’utilitaria.

Questa architettura consente anche ai più piccoli modelli di Toyota di essere equipaggiati con le tecnologie assistive Safety Sense, quindi si spera che anche la X Prologue possa giovare di questi sistemi. Vedremo se di serie o no, visto che uno dei suoi obiettivi principali è mantenersi come proposta economica e a buon mercato.

La nuova city car di Toyota arriverà sul mercato nel 2022, quindi quella che vedremo la prossima settimana potrebbe probabilmente essere ancora una concept car che anticiperà il modello definitivo.