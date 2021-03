Toyota: un teaser anticipa il nuovo SUV elettrico

Il settore automotive inizia nuovamente ad essere protagonista di kermesse e manifestazioni specializzate grazie al prossimo Salone di Shanghai che si svolgerà nella città cinese dal 21 al 28 aprile, garantendo a pubblico e addetti i lavori le migliori garanzie per la sicurezza anti-covid. Sotto i riflettori di questo importante Salone automobilistico verrà svelato in anteprima mondiale un inedito SUV 100% elettrico targato Toyota.

La notizia del debutto del nuovo modello realizzato dalla Casa dei tre elissi è stata accompagnata dalla pubblicazione in rete di una misteriosa immagine teaser ufficiale che anticipa appunto la presentazione in anteprima di una vettura a zero emissioni. La presentazione di questa nuova vettura elettrica tradisce in parte le dichiarazioni fatte da Toyota negli ultimi tempi, secondo le quali il colosso nipponico affermava che il futuro della mobilità sostenibile era ibrido o a idrogeno. Tralasciando questo repentino cambio di opinioni, del futuro SUV elettrico targato Toyota al momento sappiamo che sarà realizzata sulla nuova piattaforma modulare e-TNGA che, grazie alle sue particolari caratteristiche, può variare lunghezza, passo, altezza, larghezza e trazione in modo da adattarsi al meglio al modello su cui sarà utilizzata.

Purtroppo l’immagine a nostra disposizione non ci regala molte informazioni interessanti considerando che mostra semplicemente un lenzuolo color azzurro chiamato a coprire il nuovo modello a zero emissioni che sembra distinguersi per le sue forme da SUV compatto, ma nello stesso tempo “muscolose”. L’inedito modello svelato sotto forma di concept dovrebbe inoltre inaugurare il nuovo linguaggio stilistico di Toyota che nel prossimo futuro caratterizzerà il design dei nuovi modelli della Casa nipponica.