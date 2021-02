Toyota Hilux Arctic Trucks AT35: il pick-up che non conosce confini

La Casa dei tre ellissi ha rinnovato la sua collaborazione con l’azienda di ingegneria Arctic Trucks, specializzata in off-road, per realizzare la nuova edizione speciale Toyota Hilux Arctic Trucks AT35, basata sull’ultima generazione del noto pick-up nipponico.

Assetto e pneumatici specifici

Il pacchetto Arctic Truck dedicato all’Hilux porta in dote numerose modifiche, a partire dal telaio, passando alle sospensioni e fino ad arrivare allo stile del pick-up che risulta fortemente votato all’off-road estremo. L’assetto è stato opportunatamente rialzato di ben 65 mm, inoltre risulta abbinato a nuovi pneumatici BFGoodrich All-Terrain da 35 pollici. In questo modo gli ingegneri sono a migliorare gli angoli di entrata e di uscita, rispettivamente di 9 e 3 gradi. Le sospensioni di serie sono state sostituite con due nuovi firmati Bilstein, dotati di molle e ammortizzatori realizzati su misura per la parte anteriore, non manca inoltre una barra antirollio regolabile. Anche le carreggiate sono state allargate per ottimizzare la mobilità sui percorsi più impervi.

Più largo e imponente

Nel complesso, l’Hilux Arctic Trucks AT35, risulta 90 mm più largo, 90 mm più alto e 115 kg più pesante dell’Hilux standard, beneficiando di un aumento di 43 kg del carico utile (1053 kg). Come se non bastasse, i differenziali anteriore e posteriore dell’AT35 sono stati ridimensionati per ottimizzare l’accelerazione. Sotto il cofano anteriore troviamo il medesimo turbodiesel 2.8 litri proposto nella gamma Hilux, in grado di sviluppare sulla trazione integrale ben 201 CV, gestiti da un cambio automatico a sei marce.

Look distintivo

Dal punto di vista estetico, il Toyota Hilux Arctic Trucks AT35 sfoggia passaruota svasati, pedane laterali estese, badge specifici e ulteriori optional che includono protezioni sottoscocca, luci supplementari e un dispositivo di gonfiaggio-sgonfiaggio pneumatici.