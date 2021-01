Toyota GR Yaris by Litchfield

La Toyota GR Yaris è stata una delle auto più entusiasmanti e attese dello scorso 2020. Una sportiva che con le sue dimensioni compatte si rivela una vera supercar tascabile con cui divertirsi come poche altre vetture.

Sapevamo che i primi preparativi a livello di prestazioni non avrebbero tardato ad arrivare e i primi ad aprire il fuoco sono stati i tecnici di Litchfield, che hanno appena mostrato un upgrade per la piccola arrabbiata di Casa Toyota, che ne innalza la potenza a oltre il 300 CV (dai 261 CV originali).

Upgrade da oltre 300 CV

Nello specifico, il tuner britannico è riuscito a spremere 304 CV dal famoso motore Toyota turbo a tre cilindri da 1,6 litri con un dispositivo che ne modifica la taratura. Tuttavia, hanno fatto sapere di non essere ancora riusciti a decifrare la ECU equipaggiata in fabbrica, una modifica che potrebbe aprire la porta in futuro a nuovi pacchetti di miglioramento.

Telaio modificato

In ogni caso, la GR Yaris di Litchfield non solo si distingue per aver superato per la prima volta i 300 CV, ma l’azienda sta anche realizzando, insieme a Nitron, diversi kit sospensioni e pacchetti di setup con cui proporre un modello dalla maneggevolezza ancora più raffinata e con una migliore risposta del telaio.