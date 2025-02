“La ricchezza non fa la felicità”, recita un vecchio adagio. E deve pensarla così anche Elon Musk, che pur conservando il titolo di uomo più ricco del mondo, sta vivendo un periodo critico con Tesla. Il suo patrimonio personale si è ridotto di oltre 100 miliardi di dollari a causa del crollo delle azioni Tesla.

Tesla, proseguono i guai

Il colosso delle auto elettriche sta affrontando una fase di turbolenza nei mercati chiave. In Europa, le vendite Tesla Europa sono precipitate del 45% a gennaio rispetto all’anno precedente, mentre anche il mercato cinese mostra segnali di rallentamento. Il titolo ha subito una flessione dell’8% martedì, scendendo a 302,80 dollari, con una perdita complessiva del 25% dall’inizio del 2024.

Secondo gli esperti, ci sono diverse ragioni dietro questa flessione. Da un lato, cresce l’insofferenza dei consumatori europei verso le posizioni politiche di Musk; dall’altro, alcuni investitori stanno monetizzando i notevoli guadagni degli ultimi anni. Nonostante il calo recente, le azioni Tesla mantengono ancora un apprezzamento del 52% rispetto all’anno precedente.

Il managing partner di The Future Fund, Gary Black, ha espresso preoccupazioni sulla revisione delle previsioni di consegna per il 2025, ipotizzando ulteriori ribassi nel corso dell’anno.

Puntare sulla tecnologia

Tuttavia, l’azienda non resta a guardare. Tesla sta puntando su innovazioni significative, tra cui il lancio di un servizio di robo-taxi entro fine anno e l’introduzione della autonomia Tesla in Cina. Inoltre, sono in cantiere nuovi modelli per ampliare la gamma e conquistare nuove fette di mercato.

Musk, nonostante le controversie e i molteplici impegni con altre sue aziende come SpaceX, Neuralink e X, rimane una figura centrale per il futuro di Tesla. La sua visione continua a influenzare le strategie aziendali e a orientare le percezioni degli investitori.

Gli analisti più ottimisti considerano questa fase come temporanea. Le caratteristiche superiori dei prodotti Tesla, unite ai progetti futuri come un nuovo veicolo più economico e i progressi nella guida autonoma, potrebbero rappresentare le chiavi per superare le attuali difficoltà.

Il successo futuro di Tesla dipenderà dalla sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato auto elettriche e di mantenere il suo vantaggio innovativo in un settore sempre più competitivo.