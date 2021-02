Sylvester Stallone ritira la sua nuova Corvette C8 Stingray

La nuova Chevrolet Corvette C8 Stingray, ultima generazione dell’iconica supercar a stelle e strisce, sta conquistando un numero sempre più alto di estimatori, molti dei quali sono personaggi famosi e protagonisti del “show biz”. Questa lista sempre più corposa si è ulteriormente arricchita con il nome di una delle star più popolari di Hollywood, ovvero Silvester Stallone.

Il protagonista di Rambo e di Rocky si è infatti regalato una fiammante Corvette C8 Stingray, acquistata dall’attore una concessionaria di Murfreesboro, nel Tennessee. Una volta perfezionato l’acquisto, la vettura è stata consegnata direttamente all’indirizzo della nuova abitazione di Stallone, ubicata in Florida.

La visita di Stallone presso la concessionaria è stato un vero e proprio momento di festa: lo staff del dealer si è ovviamente emozionato alla vista dell’attore, accogliendolo con entusiasmo e postando degli immancabili selfie sui propri profili social.

La C8 Stingray risulta personalizzata con la livrea esterna “Rapid Blu”, un colore piuttosto vivace che ritroviamo – insieme al colore nero – anche all’interno dell’abitacolo impreziosito da inserti in pelle e materiali pregiati. Stallone ha rinunciato al pacchetto sportivo Z51 Performance, mentre tra le personalizzazioni ha optato per i cerchi in alluminio a cinque razze color “Spectra Grey”. Ricordiamo che la vettura può contare sulla potenza di ben 497 CV sprigionati dal propulsore V8 6.2 litri.