Stati Uniti: una Bianchina Trasformabile venduta a 18.500 dollari

In Italia, l’Autobianchi Bianchina è legata indissolubilmente alla figura del Ragionier Ugo Fantozzi, celebre personaggio inventato e interpretato al cinema da Paolo Villaggio. Tuttavia, negli Stati Uniti la piccola utilitaria suscita un grandissimo fascino, specie se declinata nella versione cabriolet, detta anche Trasformabile, come quella che è stata recentemente venduta a 18.500 dollari in un’asta su suolo americano. La vettura in questione è un vero gioiello, perché ha percorso solamente 27.000 chilometri e poiché faceva parte del Museo Fiat della cittadina di Malamut, in California.

Le caratteristiche

L’auto è stata immatricolata per la prima volta nel 1960 e nel corso di cinquant’anni ha avuto un unico proprietario. Nel 2018 è entrata a far parte del museo di Fiat, che l’ha conservata fino a poco tempo fa. L’auto è caratterizzata da una particolare tinta celeste, mentre la capote è di colore nero. Il pacchetto è completato da cerchi in acciaio da 12” montati sugli pneumatici BF Goodrich Silvertown con spalla bianca. Nascosti dai cerchi sono presenti i freni a tamburo.

Gli interni sono provvisti di sedili in vinile con colorazione beige e bianca, mentre sulla plancia si nota una strumentazione essenziale con tachimetro con valore di fondo scala di 110 km/h, indicatore del carburante, pressione dell’olio e indicatore delle luci.

Pronta per l’uso

Sotto al piccolo cofano si nasconde un bicilindrico 479 cc da 16,5 cavalli raffreddato ad aria, abbinato a un cambio manuale a 4 rapporti. Il museo ha provveduto a realizzare i lavori di ripristino delle cromature, così come delle operazioni di cambio dell’olio e della batteria.

Il cofano e il bagagliaio sono stati riverniciati per essere riportati allo splendore originale. La macchina è in perfette condizioni e pronto all’uso su strada, inoltre ha come corredo il manuale d’uso originale, la cassetta degli attrezzi e il registro storico degli interventi eseguiti. Tutti questi elementi hanno contribuito a rendere ancora più intrigante e affascinante questa vettura, che è stata letteralmente presa d’assalto durante l’asta, con rilanci su rilanci.