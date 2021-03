Smart EQ Mattrunner e Suitegrey: collezione primavera-estate

Come nel mondo della moda, anche nel settore automotive la Smart manda in passerella la collezione primavera-estate 2021, con due nuove edizioni speciali. Questa vettura in “formato tascabile” del segmento A si sempre concessa delle serie particolari, che hanno guadagnato il consenso della clientela. Ora è il turno delle nuove Fortwo EQ Mattrunner e Fortwo Cabrio Suitegrey: due limited edition caratterizzate da uno stile unico.

Del resto, un’automobile del genere, che gioca molto sul carattere distintivo, è predisposta in modo naturale per gli interventi di caratterizzazione aggiuntiva. Ora si apre un’altra stagione per le special edition Smart, disponibili esclusivamente in versione full electric. Scopriamo insieme le due proposte di fresco conio, che si distinguono per la ricca dotazione di equipaggiamenti e per il look dal carattere forte.

Smart Fortwo EQ Mattrunner

Questa creatura, destinata a sbocciare in soli 300 esemplari, nasce su base Pulse. Il suo taglio è “sportivo”, da piccola “freccia d’argento“, e la livrea in silver matt è messa lì proprio per sottolinearlo. A dare una presa scenica più muscolare ci pensano i cerchi in lega Brabus da 16″. Nell’abitacolo, questo approccio è sottolineato dalla consolle in carbon look, che sposa in modo coerente le scelte esterne.

Tra le dotazioni di serie troviamo anche la telecamera con sensori di parcheggio, i fari full LED, il tetto panorama e il winter package con sedili riscaldabili. Ad arricchire ulteriormente la dotazione standard ci pensa il pacchetto Exclusive. La nuova Smart EQ Fortwo Mattrunner limited edition viene proposta a partire da 30.695 euro per versione con caricatore di bordo da 4,6 kW. La cifra sale a quota 31.195 euro per la versione da 22 kW.

Smart Fortwo EQ Cabrio Suitegrey

La Suitegrey, disponibile soltanto nella versione cabrio, si presta all’uso nelle stagioni più belle e colorate dell’anno: la primavera e l’estate. Due le combinazioni cromatiche offerte alla scelta della clientela: total white e total grey. In entrambi i casi, la capote grey è quella firmata Brabus tailor made, che concorre alla personalità stilistica del modello. Le due livree disponibili si coniugano in modo felice con i cerchi grigi Brabus da 16″, che concorrono alla personalità di questo allestimento, cui il carattere non fa difetto.

Il modello, sviluppato su base Prime, è anche conveniente rispetto alla dotazione, offrendo al cliente un vantaggio di oltre il 60% rispetto al prezzo degli accessori di cui si giova e che comprendono il winter package con sedili riscaldabili, il bundle telecamera con sensori di parcheggio, le luci ambient, lo smart media system connect e i fari full LED. Per la serie limitata in esame, sono previsti solo 200 esemplari. I prezzi? Da 34.195 euro con caricabatterie da 4,6 kW; da 34.695 euro con caricabatterie da 22 kW.