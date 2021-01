Smart EQ fortwo edition bluedawn, stile ed esclusività per la piccola elettrica

Smart arricchisce la gamma della sua citycar due posti con il lancio sul mercato italiano della nuova serie speciale battezzata Smart EQ fortwo edition bluedawn. Realizzata in una tiratura limitata di soli 400 esemplari, la nuova edizione limitata della fortwo sarà proposta sul nostro mercato ad un prezzo di listino che parte da 32.195 euro.

Look esclusivo e sportiveggiante

Dal punto di vista estetico, la fortwo edition bluedawn si distingue immediatamente per la livrea esterna specifica “blue matt velvet” dedicata alla carrozzeria e cellula di sicurezza Tridion. Questa colorazione risulta in contrasto componenti personalizzati in nero lucido, come il diffusore posteriore e le minigonne laterali firmate Brabus, a cui si aggiungono lo spoiler anteriore le calotte degli specchietti laterali, il rivestimento della griglia della presa d’aria e i cerchi in lega leggera monoblock da 16 pollici, impreziositi dai coprimozzi firmati BRABUS.

Interni personalizzati

Gli interni sono invece personalizzati con dettagli sportivi sempre firmati Brabus, tra cui spicca lo speciale pomello della leva del cambio, non mancano inoltre tappetini in velluto nero con la scritta ricamata “edition bluedawn”. La dotazione di serie viene completata dalla presenza del “winter package” che porta in dote sedili e volante riscaldabili.

Prezzo

Come accennato in precedenza, la smart EQ fortwo coupé è disponibile nel nostro paese ad un prezzo di 32.195 euro per la versione con caricabatterie di bordo da 4,6 kW, mentre se si opta per quello più potente da 22 kW bisogna spendere 500 euro in più (32.695 euro).