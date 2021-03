Skoda Kushaq: i primi bozzetti degli interni

Con un bozzetto ufficiale rilasciato dal dipartimento del design, Skoda offre un primo sguardo all’interno della nuova Kushaq.

Come la Casa ceca ci ha ben abituati con i suoi più recenti modelli, gli interni di questa nuova sport utility sembrano offrire quegli spazi generosi tipici del marchio, in questo caso caratterizzati da un grande schermo di infotainment indipendente.

Il progetto India 2.0

La Skoda Kushaq sarà presentata ufficialmente questo mese (il 18 marzo) come la prima di quattro modelli dei marchi Skoda e Volkswagen nell’ambito dell’offensiva di prodotto INDIA 2.0.

Tutte queste new entry saranno prodotte localmente in India e si basano sulla piattaforma MQB-A0-IN del Gruppo Volkswagen, appositamente adattata da Skoda per l’India e progettata per i nuovi e più severi requisiti indiani di sicurezza ed emissioni. Lo sviluppo tecnico avviene presso il centro tecnologico Skoda di Pune e per i nuovi veicoli è prevista una localizzazione del 95%.

Display in stile tablet, tanto spazio e soluzioni simply clever

L’elemento centrale all’interno della nuova Skoda Kushaq è lo schermo del sistema di infotainment in stile tablet con dimensioni fino a 10 pollici. I comandi del climatizzatore rimangono separati e collocati sulla console centrale.

Le dimensioni della Skoda Kushaq corrispondono a quelle di un veicolo di fascia media, pur offrendo molto spazio a bordo grazie al un passo di 2,65 metri, oltre a numerose opzioni di stivaggio e dettagli tipici Skoda Simply Clever.