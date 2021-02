Skoda Fabia 2021: aspettando la quarta generazione

La nuova Škoda Fabia non è più un segreto di Pulcinella. In attesa delle immagini ufficiali, il marchio ceco ha mostrato un esemplare mimetizzato, accompagnato da praticamente tutte le informazioni dettagliate sulla nuova generazione della piccola utilitaria della gamma.

La quarta generazione della Skoda Fabia è caratterizzata da un design rinnovato, interni più ampi, maggiore comfort e, grazie a avanzati sistemi di assistenza, livelli di sicurezza ancora più elevati. Il modello offre anche propulsori efficienti e numerosi equipaggiamenti Simply Clever.

Fari e luci posteriori full LED, Virtual Cockpit e nuovi colori

Anche la variante entry è dotata della moderna tecnologia LED; opzionalmente sono disponibili fari full LED con un’ampia gamma di funzioni. La tecnologia full LED è disponibile, come optional, anche per i gruppi ottici posteriori.

Il nuovo design degli interni migliora ulteriormente il senso dello spazio. Il cruscotto simmetrico, con il suo schermo centrale indipendente e le fasce decorative orizzontali in vari colori (a seconda della finitura), sottolineano la spaziosità degli interni. Inoltre il Virtual Cockpit fa il suo debutto anche sulla Fabia. Al suo lancio sul mercato, saranno disponibili i tre famosi allestimenti: Active, Ambition e Style, con nuovi colori e materiali.

Cinque motori a disposizione

La nuova Fabia 2021 offre una gamma di cinque efficienti motori a benzina, con potenze comprese tra 48 kW (65 CV) a 110 kW (150 CV). Tutti e cinque i propulsori appartengono inoltre alla nuova generazione EVO del Gruppo Volkswagen.

L’offerta comprende due motori a benzina a iniezione multipoint (MPI) e tre STI a iniezione diretta. Il motore new entry è un tre cilindri 1.0 MPI con 65 CV di potenza. (+5 CV rispetto al suo predecessore). La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 5 marce, utilizzato anche nella variante con il secondo motore MPI che genera 80 CV di potenza.

Anche il 1.0 TSI da 95 CV è dotato di un cambio manuale a 5 marce, mentre il più potente 1.0 TSI eroga 110 CV (81 kW) ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce. I consumi si attestano, sulla carta, attorno ai cinque litri per ogni 100 km in Ciclo WLTP. Come opzione, il 1.0 TSI da 110 CV può anche essere equipaggiato con il DSG a 7 rapporti.

Con il passaggio al modello di quarta generazione, la Skoda Fabia è ora disponibile anche con un nuovo motore top di gamma. Il quattro cilindri 1.5 TSI eroga 150 CV ed è abbinato di serie alla trasmissione DSG a 7 rapporti.

Sicurezza

Škoda ha migliorato ancora una volta la sicurezza degli occupanti della nuova Fabia e ha ampliato la gamma dei sistemi di assistenza disponibili. Le dotazioni di sicurezza e comfort ora includono anche nuovi sistemi di assistenza precedentemente riservati ai veicoli di segmento superiore. Tra questi troviamo il Travel Assist e il Park Assist. La nuova Fabia potrà inoltre essere dotata di un massimo di nove airbag.