Show con giravolta per il monster truck [Video]

I monster truck nascono per far divertire la gente, con esibizioni molto spettacolari, che lasciano il segno. Vedere questi grossi veicoli, dotati di gomme gigantesche, muoversi come fuscelli, sembra quasi surreale, ma succede…e il video odierno lo conferma.

Nel filmato si assiste a una spettacolare evoluzione, con piroetta, che lascia davvero a bocca aperta. Per gli amanti del genere, gli show con i monster truck sono pura magia. A voi i fotogrammi. Buona visione!