Romain Grosjean torna in pista con la IndyCar a Laguna Seca [Video]

Romain Grosjean pubblica per i suoi tifosi e gli appassionati un video on-board che lo mostra in azione a Laguna Seca, sulla monoposto della Dale Coyne Racing con cui disputerà la stagione agonistica 2021 della IndyCar Series. Il pilota svizzero con passaporto francese, dopo la parantesi in Formula 1, chiusa con lo spaventoso incidente in Bahrain con la Haas, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera sportiva, nel maggiore campionato automobilistico statunitense per vetture a ruote scoperte.

La fase di adattamento alla nuova categoria sta andando bene, come conferma il feeling messo in mostra nel filmato, fatto con una helmet cam. Ricordiamo che la prima esperienza di Romain Grosjean al volante del bolide della Dale Coyne Racing è avvenuta di recente al Barber Motorsports Park, circuito dell’Alabama dove il 18 aprile andrà in scena il primo appuntamento della IndyCar Series 2021. Per prepararsi bene all’esordio nella nuova specialità, l’ex pilota di Formula 1 si sta allenando con alcuni test di affinamento. Il video on-board girato sulla pista di Laguna Seca ne mostra uno. Buona visione.