Rolls-Royce Collezione Phantom Tempus: ispirata all’astronomia

Rolls Royce presenta la nuova Collezione Phantom Tempus, una nuova edizione limitata del modello di punta del marchio ispirato al “tempo, ai fenomeni astronomici e ai confini infiniti dell’universo”…

Design Phantom Tempus

Questa nuova esclusiva Limited Edition della Phantom è strettamente limitata a 20 esemplari. Il design ‘Phantom Tempus’ che la caratterizza combina diversi temi relativi al tempo e all’universo; una componente chiave è la pulsar, un raro fenomeno astronomico, che si trova solo nelle profondità più profonde dello spazio. Queste stelle molto dense e incandescenti emettono radiazioni elettromagnetiche in impulsi estremamente regolari, rendendole gli orologi più accurati dell’universo.

Questa straordinaria forza della natura è rappresentata in questo allestimento con un rivestimento del padiglione Starlight creato su misura, realizzato con illuminazione a fibre ottiche e intricati ricami. Rolls Royce definisce il risultato finale di questo dettaglio ‘headliner Pulsar’.

Cruscotto ‘Frozen Flow of Time’

Un’altra caratteristica personalizzata è la grafica “Frozen Flow of Time” della fascia del cruscotto. Ricavato da un singolo componente in alluminio forma 100 colonne sagomate individualmente e rappresenta il periodo di 100 milioni di anni di un ciclo rotazionale di una stella pulsar. Inoltre, non è presente alcun orologio sul cruscotto, a significare la “libertà dal tempo e dai suoi limiti”.

C’è anche Einstein…

Inoltre nel vano portaoggetti appare una targa incisa insieme a una citazione di Albert Einstein: “La distinzione tra passato, presente e futuro è solo un’illusione ostinatamente persistente”. Anche i rivestimenti delle portiere sono realizzati su misura, con centinaia di punti illuminati sui tessuti in pelle a contrasto che danno una maggiore profondità e dettaglio dell’effetto.

L’esterno della nuova Rolls Royce Phantom Tempus è verniciato nella finitura Kairos Blue su misura, che incorpora fiocchi di mica blu simili a gioielli che brillano e luccicano mentre catturano la luce, proprio come fanno le stelle. La vernice speciale è combinata con dettagli esterni neri. Inoltre, lo Spirit of Ecstasy sul cofano è personalizzato con una data e una posizione uniche.

Il tocco finale è l’esclusivo baule da champagne Tempus. Il kit include un’opera d’arte pulsar dipinta a mano sul tavolo, al di sotto del quale si trova il baule che ospita i flaconi termici per raffreddare sia lo champagne che il caviale, insieme a quattro calici di cristallo soffiati a mano disposti in modo da evocare un motore V12 e un cucchiaio da caviale.