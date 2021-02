Rimac C_Two: i segreti del telaio

La Rimac C_Two non è solo un’hypercar, è un’hypercar GT elettrica. Questo vuol dire che è un tipo di auto sportiva che deve saper adattarsi anche ai viaggi in strada, oltre ad aspirare a dare il meglio di sé in pista.

E la sospensione è stata la chiave per raggiungere questo equilibrio. Dopo anni di test al computer e prove fisiche, la C_Two è ora nelle sue fasi finali di messa a punto dell’assetto. Curato in collaborazione con KW Suspension, il comportamento dinamico della C_Two è stato calibrato più e più volte su alcune delle piste più impegnative del mondo.

Nello specifico le sospensioni controllabili, fornite da KW e perfezionate da Rimac Automobili, sono dotate di ammortizzatori regolabili elettronicamente e di un’altezza di marcia regolabile e attiva per soddisfare l’intera gamma di requisiti necessari per un’hypercar GT elettrica; accelerazione rivoluzionaria, manovrabilità mirata, comfort sulle lunghe distanze e 550 km di autonomia elettrica.

Le parti passive delle sospensioni e il telaio della Rimac C_Two, avrebbero di fatto fornito risultati soddisfacenti durante i test di KW, ma la messa a punto dei componenti controllabili consentirà agli ingegneri di raggiungere prestazioni dinamiche ancora più elevate. La sospensione regolabile e attiva è così sensibile e veloce che se i sensori (sette in totale) sull’asse anteriore notano un alto tasso di accelerazione, la sospensione posteriore reagisce anche prima di sentire lo shock della coppia scaricata sulle ruote.

Klaus Wohlfarth, Managing Director di KW Suspension, ha dichiarato:

“Il sistema di sospensioni della C_Two è il prodotto più innovativo che abbiamo a KW Suspension. Siamo orgogliosi di dire che questa è l’ultima partnership tra i nostri due marchi e abbiamo lavorato con Mate sin dall’inizio 10 anni fa, quando abbiamo fornito le sospensioni per la sua auto da pista BMW completamente elettrica che lo ha ispirato a iniziare a costruire le sue hypercar elettriche. “

Dopo questo ultimo test, il prototipo pre-serie passerà attraverso un altro round di test fisici in pista per garantire che il comportamento possa essere ricreato nel mondo reale prima dell’inizio della produzione delle vetture. Di fatto la Rima C_Two sarà svelato nella sua versione definitiva tra pochi mesi.