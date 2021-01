Restauro estremo di una BMW serie 3 arrugginita [Video]

Una BMW serie 3 è la protagonista di un progetto di restauro davvero estremo che viene da un non meglio precisato Paese asiatico, ma che lascia aperti alcuni interrogativi. Nel titolo dei video pubblicati su YouTube, relativi alle varie fasi dei lavori, si parla di un esemplare con 50 anni di vita sulle spalle, ma alcune cose non tornano, perché si tratta di un esemplare della serie E30 restyling. Inoltre, è strano che sia arrugginita anche sui paraurti di plastica.

Come si può vedere nelle immagini, l’esemplare è pure in versione a quattro porte, quindi ancora più giovane delle altre della stirpe, essendo iniziata la sua avventura sul mercato nell’autunno del 1983, mentre le versioni a due porte furono commercializzate a partire dal 1982, per chiudere il ciclo, insieme alle altre, nel 1992. Verosimilmente, quindi, la BMW serie 3 soggetta al restauro e alla ricostruzione dovrebbe avere una trentina d’anni, poiché si tratta di un esemplare nato dopo il restyling del 1987.

La macchina è messa talmente male che da noi (forse) nessuno la aggiusterebbe, anche perché i lavori da fare sono tantissimi e alla fine il conto sarà maggiore del valore di mercato, ma nel Paese asiatico forse il rapporto costi-benefici è diverso soprattutto se si considera che l’esemplare è stato ritrovato e non acquistato.

Inoltre, dobbiamo tenere presente che con le auto storiche la logica è spesso quella del cuore: magari c’è un legame affettivo in chi ha deciso di intraprendere l’impresa del restauro di questa BMW serie 3 E30. Molto più sensato, invece, il recupero delle Ferrari Testarossa e 512 BB di cui ci siamo occupati in passato. Voi cosa avreste fatto con un esemplare ridotto così male?