Renault Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid: prima prova, consumi, prezzi

A 25 anni dal lancio, Renault rinnova tutta la sua gamma Megane e lancia la Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid. Una vettura che rappresenta l’ennesimo paso in avanti della casa francese verso l‘elettrificazione dei modelli in listino. Listino che fa di Renault il costruttore numero uno in Europa per vendite di emissioni zero con 95.000 unità immatricolate nei primi 11 mesi del 2020.

La nuova Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid è per ora disponibile sulla versione Sporter, che unisce una silenziosità e una “muscolosità” del motore elettrico allo spazio di bordo tipico di una station wagon. E frutto di 25 anni di miglioramenti di una vettura giunta ora alla 4° generazione, fino a oggi venduta in 7 milioni di unità in oltre 40 paesi del mondo.

«Con Nuova Mégane Sporter E-Tech Plug-in Hybrid parliamo di “Energia per tuo il business”. Perché avere un’offerta plug-in hybrid su questo segmento risponde proprio a bisogni ed esigenze specifiche, che non potrebbero essere soddisfatte dalle alimentazioni tradizionali». Così ha detto Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione e immagine di Renault Italia. Il prezzo della nuova ibrida di Renault? La Mégane Sporter E-Tech plug-in hybrid è acquistabile a partire da 36.950 euro.

Nuova Mégane Sporter E- Tech Plug-in Hybrid: le caratteristiche

Il design esterno di Nuova Mégane cambia con piccoli dettagli. Che tanto piccoli non sono, visto che paraurti e calandra sono nuovi. Come nuovo è il profilo esterno, i parafanghi e le maniglie illuminate. E a proposito di luce: i proiettori della nuova Mégane racchiudono la tecnologia Led Pure Vision che sostituisce quella dei precedenti fari alogeni. Questi nuovi proiettori, più performanti, migliorano l’intensità luminosa e allungano di circa il 30% la portata delle luci. Led anche per i fari posteriori e i fendinebbia. La Mégane Sporter E- Tech Plug-In Hybrid, così come il resto della gamma, è commercializzata in 10 tinte diverse.

All’interno, invece, è la tecnologia a farla da padrona, anche se non è mai invasiva. Ai nuovi comandi si aggiunge una nuova selleria con il sedile del conducente che è dotato di comandi elettronici. Ma la vera novità è il cruscotto digitale con display da 10,2”, che include la navigazione GPS. Sulla plancia c’è invece un altro (nuovo) display multimediale da 9,3”. In pratica: un tablet verticale integrato nella plancia.

Attraverso questi strumenti, la nuova Mégane hybrid ha un sistema multimediale “Renault Easy Link”, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. I proprietari possono personalizzare il display per accedere direttamente alle funzioni e alle applicazioni preferite.

Una volta a bordo – o anche nel salotto di casa con il cellulare in mano – le possibilità di interagire con la Mégane Sporter E- Tech Plug-In Hybrid sono molteplici. A iniziare dalle funzioni di localizzazione o di navigazione door-to-door con l’invio all’auto del percorso. Ma anche, da remoto, della chiusura e dell’apertura delle porte, dell’accensione fari e dell’avviamento del segnalatore acustico.

Molto ampio il bagagliaio di 447 litri, che diventano 1.408 i con i sedili posteriori ripiegati. La batteria è alloggiata nella parte centrale posteriore del veicolo, pesa 103 kg e permette di avere un serbatoio di carburante di 39 litri.

Adas per la massima sicurezza attiva

Nella nuova Mégane ibrida sono saliti a bordo i nuovi sistemi di assistenza alla guida. L’Highway and Traffic Jam Companion associa l’Adaptive Cruise Control (con funzione Stop & Go) e il dispositivo di assistenza al mantenimento della corsia. Attivo fino a 160 km/h, mantiene sia le distanze di sicurezza dal veicolo che si trova davanti sia la marcia sulla corsia.

L’adaptive Cruise Control, già presente su Mégane, permette di arrestare il veicolo e farlo ripartire nel giro di 3 secondi, in caso di stop improvviso del traffico. C’è poi la frenata d’emergenza attiva migliorata con il riconoscimento dei pedoni. Migliorato e aumentato anche il sensore di angolo morto e l’allerta per il superamento della linea di carreggiata. Il rilevatore di stanchezza, che rileva la stanchezza del conducente a partire dai movimenti del volante e invia un segnale acustico e visivo per inviarlo a fare una pausa.

Nuova Mégane dispone sempre dei dispositivi di assistenza al parcheggio come i radar e la parking camera o l’Easy Park Assist, il regolatore/limitatore di velocità, il commutatore automatico degli abbaglianti e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Motore ibrido E-tech: come va su strada

«Oggi la gamma 100% elettrica di Renault è composta da 7 modelli, frutto dell’esperienza di più di 10 anni» continua Fontana Giusti. «Questo grazie anche al know how acquisito in Formula 1, che ha permesso i motori ibridi con tecnologia E-tech. Le auto, infatti, sono state progettate per comportarsi da elettriche con supporto termico e non viceversa».

Già, perché la partenza della nuova Megane è di default in elettrico. C’è poi la frenata rigenerativa che consente di ricaricare la batteria. Quando messo in campo dal costruttore transalpino permette di ottimizzare al meglio l’energia nelle fasi di decelerazione e frenata, sulla falsariga della concept car Eolab, presentata al Salone di Parigi del 2014 con consumi da 1l/100 km e motore ibrido plug-in, con propulsore benzina 3 cilindri.

L’architettura del gruppo motopropulsore E-tech prevede 2 motori elettrici: un “e-Motor” da 68 CV per la trazione puramente elettrica e uno starter ad alta tensione per avviare il motore termico portandolo subito ai giri giusti per l’inserimento della marcia corretta. Quest’ultimo, è un benzina da 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rivisitato per l’occasione.

La nuova Mégane E- Tech Plug-in Hybrid ha un’autonomia che le consente di circolare in modalità full electric fino a 135 km/h per 50 chilometri in ciclo misto (WLTP) e fino a 65 chilometri in ciclo urbano (WLTP City). Da qui ne derivano consumi dichiarati che in media sono di 1,3 L/100 km, emettendo 28 grammi di CO2/km. Quasi tutte le amministrazioni locali attribuiscono agevolazioni fiscali e benefici reali, come l’esenzione del bollo per 3 anni, il parcheggio gratuito sulle strisce blu, l’accesso agevolato o gratuito alle zone ZTL e il permesso di circolare durante i blocchi del traffico.