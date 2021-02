Range Rover Sport: un milione di esemplari prodotti

La Range Rover Sport è il modello più dinamico del marchio inglese. Un video celebra questo performante e lussuoso SUV, raccontandone la storia fino alla vendita del milionesimo esemplare, avvenuta nel mese di dicembre dello scorso anno. Land Rover, nel filmato, mette in risalto alcuni dei traguardi raggiunti da questa creatura automobilistica nel corso dei 15 anni di produzione.

Ricordiamo che la Range Rover Sport fece il suo debutto in società nel 2005. Otto anni dopo, precisamente nel 2013, giunse la seconda generazione del modello, con uno scenografico ingresso a New York, che coinvolse anche l’attore Daniel Craig, noto per aver ricoperto il ruolo di James Bond in diversi film della saga di 007, come Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die.

Un SUV distintivo e di carattere

Il look della Range Rovers Sport attualmente in commercio concede allo sguardo delle linee eleganti e dinamiche, nel segno della modernità. La gamma dei motori è muscolare, con l’unità a benzina 5.0 V8 Supercharged che si spinge fino alla ragguardevole potenza di 525 cavalli.

Fin dal suo debutto, la seconda serie della Range Rover Sport si è messa in mostra sul piano delle performance, stabilendo il primato cronometrico fra i SUV di produzione alla Pikes Peak Hill Climb 2013 e battendo il record di traversata del deserto di Rub’ al-Khali nell’Arabia Saudita dello stesso anno. Nel 2018, la riuscita opera della galassia Land Rover ha conquistato un altro primato mondiale scalando i 999 gradini della famosa Porta del Cielo in Cina.

Range Rover Sport: tappe della carriera