Rally: Bottas gareggerà all’Arctic Lapland con Hyundai

Forse non tutti sanno che Valtteri Bottas, pilota del team Mercedes AMG Petronas di Formula 1, ha una grande passione per i rally. Infatti, il Campione finlandese parteciperà nel 2021 – per la terza stagione consecutiva- all’Arctic Lapland.

Terza partecipazione

In questa occasione, Bottas si metterà per la seconda volta al volante di una WRC Plus, sulle 3 edizioni disputate nella sua carriera. Ricordiamo che la i20 WRC Plus pilotata da Valtteri risulta gestita dal team 2C Competition e non da quello ufficiale Hyundai, fresco del secondo titolo Costruttori consecutivo del Campionato del mondo di rally. Ricordiamo che il team francese 2C Competition nel 2020 ha permesso a Pierre-Louis Loubet e a Ole Christian Veiby di correre alcune gare al volante di una i20 Coupé WRC Plus, regalando così alle due giovani promesse del rally la grande possibilità di mettersi in mostra nella categoria principale del WRC.

Pilota eclettico

La terza partecipazione all’Arctic Lapland Valtteri Bottas verrà effettuata ancora una volta con una vettura diversa: infatti nel 2019 il finlandese partecipò con una Ford Fiesta WRC Plus del team M-Sport Ford, nel 2020 con una Citroen DS3 WRC del team PH Sport e nel 2021 arriverà il turno della Hyundai i20 Coupé WRC Plus. Spulciando nel dettaglio della carriera rallistica di Bottas, salta fuori che il pilota della Mercedes è riuscito a pilotare tutte le quattro vetture WRC Plus che dal 2017 hanno corso nel Campionato del Mondo. Bottas ha infatti guidato una Toyota Yaris WRC ufficiale durante una sessione di test, a cui si aggiunge la Citroen C3 WRC di Esapekka Lappi provata durante la scorsa stagione.

9° posto nella scorsa edizione

La scorsa edizione del Rally Arctic Lapland fu conquistata dal 19enne Kalle Rovanpera e dalla sua Toyota Yaris WRC Plus. In quell’occasione, Bottas chiuse la gara al nono posto, staccato di 9’54″1 dal gradino più alto del podio. Ovviamente l’obiettivo del pilota finlandese è quello di migliorare il suo ultimo risultato, cosa ampiamente fattibile considerando la sua tenacia e le sue incredibili doti di guida.