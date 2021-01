Racing Beyond Limits: il motorsport al femminile in una web series

Il motorsport si tinge di rosa, ma non è la prima volta che le porte di questa branca dello sport si aprono al pubblico femminile. Stiamo parlando del progetto Iron Dames – patrocinato da FIA attraverso la commissione FIA Women in Motorsport -, che ha contribuito alla realizzazione di una squadra corse tutta composta da donne: il Racing Team Iron Lynx. Nel corso degli ultimi due anni, cioè da quando è nato questo progetto, la scuderia ha raccolto soddisfazioni e grandi riconoscimenti nel campo delle gare endurance.

I successi

Iron Dames nasce per iniziativa di Deborah Mayer, imprenditrice e ambasciatrice Ferrari per il mondo femminile nel Motorsport. Una donna che ha speso molta della sua vita al volante del Cavallino Rampante, come Pilota nel Ferrari Challenge, nel programma Ferrari XX e nelle Competizioni GT, con l’obiettivo unico di vincere.

Alla squadra si sono aggiunte l’italiana Manuela Gostner, la danese Michelle Gatting e la svizzera Rahel Frey. Insieme hanno partecipato alla European Le Mans Series e alla Michelin Le Mans Cup, nella quale hanno agguantato il podio a Monza e al Paul Ricard, e un posizionamento nella Top Ten della 24 Ore di Le Mans 2020 nella categoria GT AM. Questi successi non hanno lasciato indifferenti il pubblico e gli addetti al lavoro.

La web series

Per questo motivo nasce la web series “Racing Beyond Limits”, dove si narra con passione e sincerità il sogno di queste donne e la loro capacità unica di affrontare le sfide della velocità che mette in campo il motorsport. La serie è composta da sei episodi, della durata di 20 minuti circa, che raccontano con passione, il loro modo di vivere le corse in auto. In queste puntate non ci sarà solo il risvolto della strada, ma anche la narrazione di storie individuali, vita privata e le emozioni delle Drivers e di tutti coloro che hanno reso possibile il progetto.