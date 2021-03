Project Cars 3: nuovo DLC dedicato alle giapponesi

Il mondo dei videogiochi è capace di sfornare dei capitoli coinvolgenti e stimolanti per tutti gli appassionati delle quattro ruote. Project Cars 3, titolo edito da Bandai Namco, è uno dei più apprezzati e gettonati. Recentemente è stato rilasciato un nuovo DLC (downloadable content) che permette di aggiungere alla ricca gamma di veicoli utilizzabili una schiera di vetture provenienti dal Sol Levante. La carica di giapponesi dà nuova linfa al gioco, in cui si potranno affrontare nuove sfide dedicate al drifting. Quindi, siate pronti ad andare di traverso.

Le auto aggiunte

Per rendere il gioco più completo, sono state aggiunte alcune automobili davvero speciali, come: la Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86) del 1985, la Nissan Silvia S15 Spec-R Aero e la Nissan 370Z. Oltre a queste va menzionata anche la splendida Nissan Z Proto del 2021, che debutta per la prima volta all’interno di un videogioco. Le quattro auto sono disponibili insieme ai rispettivi kit di conversione in auto da gara. L’esperienza di gioco diventa così più intensa e appassionante. Un tocco di “giapponesità”, che sicuramente metterà d’accordo una grande base di appassionati.

Le altre novità

In arrivo non ci sono solamente le auto, ma anche altri tanti elementi. Ad esempio, il nuovo aggiornamento include anche il tracciato di Lake Valley Speedway, accessibile gratuitamente a tutti i giocatori. La pista si trova nello Utah, USA, ed è disponibile in quattro differenti layout. Il pacchetto comprende anche sedici nuovi eventi dedicate alle auto del Power Pack, nuovi obiettivi e trofei, 12 livree, 20 decalcomanie, 5 cerchi, 10 gomme, 10 targhe e 5 numeri di gara, un nuovo personaggio con dieci tute e altrettanti caschi.

Come ottenerlo

Il DLC Power Pack di Project Cars 3 si aggiunge a quelli già pubblicati nei mesi scorsi, tra cui il Legends Pack e lo Style Pack, ed è disponibile per tutti coloro che hanno il Season Pass o acquistabile separatamente dal sito ufficiale, per tutte le versioni del gioco: PC, PlayStation 4 e Xbox One.