Porsche Taycan Turbo sfida le 911 GT3 RS e 911 GT3 Cup [Video]

Porsche ha pubblicato in rete un video dove mette a confronto la nuova Taycan Turbo con una 911 GT3 RS e una 911 GT3 Cup, in una drag race e una sfida sul giro in pista al Sandown International Raceway, lungo 3100 metri. Al volante delle tre auto alcuni istruttori del team Porsche Track Experience: Luke Youlden, Tony D’Alberto e Chris Pither.

Volete scoprire come se l’è cavata la coupé 4 porte elettrica della casa di Stoccarda? La potenza di quest’ultima, pari a 680 cavalli, contro i 520 e 485 delle altre due, insieme alla sua coppia immediata, lasciano intuire come nella drag race non ci sia stata storia, ma in pista le cose sono andate in modo diverso, anche se la Taycan è giunta prima, per un soffio, sulla linea di arrivo, giovandosi però di un corposo vantaggio in partenza, senza il quale la storia sarebbe stata completamente diversa.

Non parliamo poi del sound delle 911 a benzina, che l’elettrica di casa Porsche può solo sognare. Comunque, la Taycan è davvero un’auto elettrica di riferimento sul fronte dinamico. Chapeau!