Porsche Taycan Turbo S: record mondiale di velocità indoor [Video]

La Porsche Taycan Turbo S, condotta dal pilota Leh Keen, è entrata nel Guinness World Records, per aver raggiunto la velocità indoor più alta (165,1 km/h), all’interno di una sala espositiva di New Orleans, in Louisiana. Mai, in un edificio chiuso, era stata certificata una velocità così elevata. Per la grossa coupé elettrica della casa di Stoccarda una nuova prova di forza, in un contesto insolito, dove si è espressa in modo molto incisivo. Il precedente record, pari a 138,4 km/h, è stato letteralmente polverizzato.

Niente vie di fuga

Per mettere a segno la performance, Leh Keen ha dovuto rispettare le regole molto scoraggianti imposte dagli uomini del Guinness dei Primati. Il tentativo si è dovuto svolgere tutto e soltanto all’interno dell’edificio, dallo start allo stop completo, senza nessuna rete di sicurezza, nessuna porta aperta e quindi nessuna via di fuga. La ferrea normativa spiega perché il precedente dato velocistico di riferimento abbia resistito per ben sette anni, prima di cedere il passo a quello della sportiva di Stoccarda. Ad agevolare l’impresa ci ha pensato l’accelerazione spaventosa regalata dal sistema di propulsione elettrico della Porsche Taycan Turbo S che, con la forza dei suoi 761 cavalli e la coppia istantanea di 1.050 Nm, riesce a coprire il passaggio da 0 a 100 km/h in soli 2″8. A fare il resto ci hanno pensato la trazione integrale e i potenti freni carbo-ceramici, che assicurano poderose perdite di velocità. Da evidenziare anche le doti del pilota.

Impresa difficile

Teatro dell’impresa è stato l’Ernest N. Morial Convention Center di New Orleans, un centro congressi che vanta la più grande sala espositiva degli Stati Uniti (92.903 mq), ideale per la distanza fornita. Queste le parole di Keen: “La superficie era talmente imprevedibile e liscia, da costringerti ad avere totale fiducia nell’auto, perché sembrava ghiacciata. Così, anche uno spazio enorme come quello, sembra molto piccolo. Sentivo i sistemi della Taycan lavorare duramente per farmi andare dritto, è stata un’impresa impressionante. Accelerare così forte su una superficie così irregolare è stato incredibile“.