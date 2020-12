Porsche Taycan Turbo S: record EV sulla pista di Road Atlanta [Video]

La Porsche Taycan Turbo S ha segnato il tempo record sul giro per auto EV di produzione sul Michelin Raceway di Road Atlanta. Prima di allacciare idealmente le cinture di sicurezza, per gustare l’impresa attraverso i fotogrammi del video diffuso dalla casa di Stoccarda, vi consigliamo di proseguire nella lettura, per scoprire qualche curiosità sull’impresa, che conferma la capacità delle sportive del marchio di essere molto versatili ed efficaci in pista, anche nei contesti più impegnativi.

Con al volante il pilota Leh Keen, la grossa coupé tedesca ha coperto in 1’33″88 le 2,54 miglia dell’iconico tracciato a stelle e strisce, situato a breve distanza dal quartier generale di Porsche Cars North America. Questa pista, per le caratteristiche tecniche, i lunghi rettilinei e i cambi di quota, richiede una stabilità ed un controllo elevati.

Ecco le parole di Keen: “La performance in curva è stata sorprendente e la risposta dello sterzo immediata e comunicativa. La potenza ti schiaccia al sedile ad ogni colpo d’acceleratore e i freni hanno un feedback eccellente”. Ricordiamo che la Taycan è la prima vettura full electric firmata Porsche. Nella sua versione più potente e prestazionale, ossia la Turbo S, è in grado di passare (con il Lauch Control) da 0 a 100 km/h in soli 2″8. Per raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo ci vogliono invece 9″8. La velocità massima tocca quota 260 km/h.