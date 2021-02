Porsche 911 GT3 2021: ecco la nuova generazione

La nuova Porsche 911 modello 992 sarà disponibile nella sportiva declinazione GT3, in arrivo sul mercato italiano nel mese di maggio al prezzo di 172.587 euro. La vettura è equipaggiata con il motore a benzina 4.0 Boxer aspirato a sei cilindri da 510 CV di potenza che, in abbinamento al cambio meccanico a sei marce, raggiunge la velocità massima di 320 km/h e accelera da 0 a 100 in 3,4 secondi. Tuttavia, sarà proposta anche in abbinamento al cambi automatico PDK a doppia frizione.

Leggerezza e aerodinamicità

La massa della nuova Porsche 911 GT3 ammonta a soli 1.418 kg, grazie ad elementi specifici come il cofano anteriore in CFRP, i vetri leggeri, i freni a disco ottimizzati, i cerchi in lega forgiati, la cover per i sedili posteriori e il leggerissimo impianto di scarico sportivo che pesa meno di dieci kg. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche tecniche figurano anche l’asse anteriore a doppio braccio oscillante, la sofisticata aerodinamica con l’ala posteriore a collo di cigno e il singolare diffusore ispirato alla GT 911 RSR da corsa.

Cruscotto dedicato

La nuova Porsche 911 GT3 è dotata anche del cruscotto dedicato con il contagiri centrale caratterizzato dal fondoscala da 10.000 giri/minuto, mentre i display laterali prevedono la modalità racing con le sole informazioni su pressione degli pneumatici, pressione dell’olio, temperatura dell’olio, livello del carburante nel serbatoio e temperatura dell’acqua, più l’assistente visivo al cambio marcia con barre colorate e la spia di cambio marcia in stile motorsport.

Le personalizzazioni

Per la nuova Porsche 911 GT3 è già previsto il programma di personalizzazione firmato Porsche Exclusive Manufaktur, con il tetto leggero in fibra di carbonio a vista, le calotte degli specchietti retrovisori esterni in carbonio, i proiettori a matrice led oscurati, le luci posteriori con l’arco luminoso privo di componenti rosse, i cerchi in lega bicolore nero e rosso o Blu Shark e gli elementi dell’abitacolo cromati. Infine, la divisione Porsche Design prevede anche l’orologio dedicato, realizzato in titanio come le bielle del suddetto propulsore, con il rotore a carica individuale in linea con il design dei cerchi in lega forgiati e l’anello del quadrante colorato nelle stesse tinte della carrozzeria.