Polestar 1: al via la prevendita online

La supercar Polestar 1, prodotta dal brand sportivo ‘alter ego’ del costruttore svedese Volvo, è già disponibile in prevendita esclusivamente online. L’assemblaggio della vettura partirà ufficialmente entro fine anno, presso l’impianto cinese di Chengdu e, parallelamente, inizierà anche la commercializzazione presso i punti vendita denominati Polestar Spaces.

A livello meccanico, la supercar Polestar 1 è proposta esclusivamente nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In, in quanto equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri che, in abbinamento a due propulsori elettrici, eroga la potenza complessiva di 609 CV e la coppia massima di 1.000 Nm. Inoltre, grazie al pacco delle batterie da 34 kWh, l’autonomia massima nella modalità di guida elettrica ammonta a ben 124 km. Tra le altre caratteristiche tecniche, invece, figurano la carrozzeria in fibra di carbonio, le pinze dei freni Akebono a sei pistoncini, gli ammortizzatori regolabili Dual Flow Valve di Ohlins e il dispositivo Torque Vectoring meccanico.

Sul mercato internazionale, la supercar Polestar 1 affiancherà la fastback Polestar 2 a propulsione elettrica da 408 CV di potenza, 660 Nm di coppia massima e 470 Nm di autonomia, nonché la SUV coupé Polestar 3 – anch’essa a propulsione elettrica – che rappresenterà la versione di serie della concept car Precept svelata lo scorso anno.