Pneumatici invernali: come rallentarne l’usura

Gli pneumatici sono la parte più importante per garantire un alto livello di sicurezza in auto, perché sono le uniche componenti a diretto contatto la strada. Per questo motivo bisogna averne la massima cura, anche quando si tratta degli pneumatici invernali. Come si fa per prevenirne l’usura e riuscire a compiere più chilometri possibili, senza tuttavia rinunciare alla sicurezza? Nokian Tyres ha dimostrato che gli pneumatici posti sull’asse di trazione possono usurarsi fino a quattro volte più rapidamente in inverno rispetto agli altri due.

Pertanto, si dovrebbe fare la rotazione degli pneumatici tra gli assi, anche a metà stagione. Ne parla con chiarezza Matti Morri, Technical Customer Service Manager di Nokian Tyres: “C’è una grande differenza nell’usura tra gli assi anteriore e posteriore, il che significa che si dovrebbe effettuare la rotazione degli pneumatici. Le principali differenze di aderenza tra la parte anteriore e quella posteriore influiscono negativamente sulla sicurezza di guida. La rotazione degli pneumatici può far risparmiare anche denaro, poiché è possibile utilizzare lo stesso set più a lungo”.

I consigli del caso

Alla base di un buono consumo delle gomme, ci deve essere una guida attenta e proattiva, evitando di effettuare brusche frenate, accelerazioni e sterzate secche. In più, l’uso della pressione corretta degli pneumatici per il carico riduce anche la resistenza al rotolamento e renderà migliore la stabilità su strada. Considerando che le temperature rigide dell’inverno abbassano la pressione, per questo motivo si dovrebbero gonfiare gli pneumatici invernali a 0,2 bar (20 kPa) in più rispetto alle raccomandazioni del produttore. La raccomandazione sulla pressione degli pneumatici è disponibile, ad esempio, nel manuale d’uso dell’auto.

Quando si installano gli pneumatici invernali, è necessario verificare la quantità di battistrada residuo sulle scanalature principali. Gli pneumatici invernali Nokian Tyres sono dotati di un indicatore di sicurezza di guida per assistere i conducenti: quando il simbolo del fiocco di neve sul battistrada si è consumato, è meglio acquistare dei nuovi pneumatici.

Istruzioni per ridurre l’usura

In sintesi, vediamo quali sono le soluzioni ideali per ridurre l’usura degli pneumatici invernali: