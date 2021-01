Pagani Huayra R: ecco la musica del suo motore

In un’epoca dove le auto elettriche occupano sempre più gli spazi mediatici, vivere le emozioni del sound di una regina fra le auto endotermiche come la nuova Pagani Huayra R fa molto bene allo spirito, riconciliando con l’apparato emotivo, da cui partono le vibrazioni sensoriali più belle. Ascoltare le note del motore aspirato del gioiello a quattro ruote della casa di San Cesario sul Panaro è un vero godimento e proietta in una dimensione sconosciuta ai mezzi a batteria (e in parte a quelli turbocompressi). Qui c’è anche il profumo delle corse e di un romanticismo che entra nel cuore dalla porta principale.

Versione estrema dell’omonima vettura emiliana, la Pagani Huayra R è una forza della natura, spinta da un cuore V12 aspirato capace di sviluppare una potenza nell’ordine dei 900 cavalli a 9500 giri/min (almeno secondo le voci di corridoio). Tale creatura è stata pensata espressamente per la pista, suo terreno d’elezione, dove i clienti potranno esplorarne il potenziale nell’ambito di uno specifico programma, sviluppato ad hoc.

Anche in questa versione racing, non costretta a fare i conti coi compressi imposti dall’omologazione stradale, la Pagani Huayra regala un’attenzione maniacale per ogni dettaglio. Il suo progetto presta molta attenzione al rapporto con l’aria, un elemento delicato ed etereo, capace di erodere i materiali più resistenti, dando loro le forme che conosciamo in natura. La monoscocca centrale in carbo-titanio e l’esteso impiego di materiali compositi permette di raggiungere grandi livelli di leggerezza che, abbinati all’enorme potenza del 12 cilindri aspirato, lasciano immaginare riscontri prestazionali stratosferici, accompagnati da musicalità meccaniche da vecchio bolide di F1. Non ci credete? Alzate il volume delle casse e guardate il video.