Nuova Skoda Fabia: il teaser della quarta generazione

La quarta generazione della Skoda Fabia sarà svelata nel corso della prossima primavera, ma nell’attesa è stato rilasciato il primo teaser che anticipa l’aspetto della nuova utilitaria del costruttore ceco con la carrozzeria hatchback a cinque porte. Esteticamente, sarà riconoscibile per le maggiori dimensioni rispetto all’attuale omonima vettura.

Tra le principali novità della nuova Skoda Fabia figura la piattaforma modulare trasversale MQB modello A0, condivisa con le altre utilitarie Volkswagen Polo, Seat Ibiza e Audi A1. Questa soluzione tecnica consentirà l’adozione dei più recenti sistemi di assistenza attiva alla guida, nonché delle più aggiornate tecnologie di connettività.

Inoltre, la nuova Skoda Fabia avrà il bagagliaio più voluminoso di 50 litri rispetto all’attuale generazione, in quanto la capacità minima in configurazione standard ammonterà a 380 litri. La gamma delle motorizzazioni, invece, comprenderà il propulsore a benzina 1.0 TSI Evo a tre cilindri nelle versioni da 95 CV e 110 CV di potenza, più il motore di pari alimentazione 1.5 TSI Evo a quattro cilindri nelle declinazioni da 130 CV e 150 CV di potenza, anche in abbinamento al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti.